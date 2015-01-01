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अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई:दाे जगह से देशी शराब के 42 क्वार्टर जब्त

हरदा32 मिनट पहले
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टिमरनी पुलिस ने गुरुवार काे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दाे अलग-अलग जगह से देशी शराब के क्वार्टर जब्त किए।

दाेनाें आराेपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की है। जब्त शराब की कीमत 3360 रुपए है। पुलिस ने बताया सुबह करीब 11 बजे मुन्ना पिता दिलदार खान निवासी पाेखरनी काे रेलवे लाइन पार से 21 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा। जब्त अवैध शराब की कीमत 1680 रुपए है।

इसी तरह पाेखरनी निवासी इशाक खान काे टिमरनी बाइपास से 21 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 1680 रुपए है।

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