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हत्या:लूट के इरादे से बुलाकर ड्राइवर की हत्या करने वाले आराेपी काे उम्र कैद

हरदा3 घंटे पहले
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द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने बाइपास पर रहने वाले चार पहिया वाहन के ड्राइवर की हत्या के आराेपी प्रदीप पिता लखनलाल कुचबंदिया निवासी खेड़ीपुरा काे आजीवन कैद की सजा सुनाई है। उसे एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस सनसनी खेज मामले में ड्राइवर का सिर कटा शव 29 सितंबर 2015 काे बीड़ के पास पुलिया के नीचे मिला था। लूट के इरादे से आरोपियों ने एक्सीडेंट का बहाना कर ड्राइवर काे बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। अतिरिक्त लाेक अभियोजक प्रवीण साेनी ने बताया कि खंडवा बाइपास पर रहने वाले चंद्रप्रकाश उर्फ रिंकू पिता ओमप्रकाश पाराशर, सतीश पिता रमेशचंद्र निवासी डगावाशंकर की टवेरा क्रमांक एमपी 04 टीए 5492 चलता था। आराेपी प्रदीप कुचबंदिया पिता लखनलाल कुचबंदिया ने एक्सीडेंट में घायल काे इलाज के लिए भाेपाल ले जाने के बहाने से 12 अगस्त की रात करीब 9 बजे लूट के इरादे से बुलाया। उसे साथी जुनैद पिता अजीज खान खेड़ीपुरा, जितेंद्र पिता देवकरण घागरे संजय वार्ड लाइन मोहल्ला हरदा, रजा उर्फ रेहान हुसैन पिता लियाकत हुसैन संजय वार्ड हरदा, अंकुश पिता जगदीश गोस्वामी गाडरी माेहल्ला, बाेना पिता सलीम खान, मनाेज पिता किशाेर निवासी धनगांव के साथ मिलकर हत्या कर दी। उसका सिर काटकर शव बीड़ के पास पुलिया के नीचे छीपा दिया था। इस मामले में टवेरा के मालिक सतीश ने थाने में गुम इंसान दर्ज कराया। इसी दाैरान 20 सितंबर काे आराेपी नदी किनारे डकैती की याेजना बनते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों से तीन कट्टा, चाकू, कटर सहित अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ की ताे आरोपियों ने रिंकू की सनसनी खेज हत्या का राज खुला। अतिरिक्त लाेक अभियोजक साेनी व डीपीओ एआर राेहित ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आराेप सिद्ध पाते हुए प्रदीप काे आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में बाकी आरोपियों काे साक्ष्य के अभाव में दाेष मुक्त कर दिया है।

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