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कुशल वक्ता मयंक येवलेकर का निधन:आचार्य मयंक येवलेकर का 55 वर्ष की आयु में निधन

हरदा30 मिनट पहले
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सरस्वती शिशु मंदिर में पदस्थ आचार्य एवं प्रखर वक्ता और ख्यात मंच संचालक मयंक येवलेकर का गुरुवार सुबह हृदयाघात से असामयिक निधन हाे गया। वे 55 साल के थे।

खेड़ीपुरा स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुशल वक्ता के रूप में जिले व साहित्यिक जगत में उनकी अलग पहचान थी। वे जिला मुख्यालय पर विभिन्न राष्ट्रीय पर्वाें व सांस्कृतिक उत्सवाें में अपनी उत्कृष्ट भाषा शैली में पिराेए जाने वाले शब्द संयाेजन के लिए सार्वजनिक जीवन में भी बेहद लाेकप्रिय थे।

उनके निधन पर जन प्रतिनिधियाें, शिक्षकाें, विद्यार्थियाें, वकीलाें, साहित्यकाराें व मीडिया कर्मियाें ने इसे अपूर्णीय क्षति बताते हुए दुख जताया।

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