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स्वच्छता सर्वेक्षण:ओडीएफ प्लस के बाद अब स्टार रेटिंग की तैयारी, सेप्टिक टैंक से निकले अपशिष्ट फीकल स्लज प्लांट में बनेगी खाद

हरदा3 घंटे पहले
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  • आवासीय क्षेत्रों में एक और बाजार क्षेत्र में तीन बार होगी सफाई
  • दीवाली के त्याेहर के मद्देनजर चलाया विशेष सफाई अभियान

नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी शुरू कर दी है। ओडीएफ प्लस के बाद अब नपा स्टार रेटिंग का दावा करेगी। इसके लिए विशेष सफाई अभियान शुरू किया है।

सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए नपा ने बिरजाखेड़ी में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है। यहां पर खाद बनेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में नपा इस बार स्टार रेटिंग के लिए दावा करेगी। इसके लिए कार्ययाेजना तैयार कर ली है। वार्डाें में साफ-सफाई के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। नपा के अधिकारी-कर्मचारियाें की ड्यटी लगा दी है। सीएमओ सहित अन्य अधिकारी सुबह आकस्मिक निरीक्षण कर सफाई का जायजा भी ले रहे हैं। नपा सीएमओ जीके यादव ने बताया कि पीएसटीपी प्लांट बनकर तैयार है। 500 रुपए में खाद बनेगी।

नगरपालिका ने यह तैयारियां की शुरू

  • दिन मे 3 बार सफाई कार्य (आवासीय क्षेत्रों में 1, बाजार में 3 बार सुबह, दोपहर व शाम)।
  • व्यावसायिक क्षेत्रों में जुड़वां कूड़ेदान की उपलब्धता।
  • नियमित घर-घर कचरा संग्रहण कार्य।
  • नालियों का नियमित सफाई कार्य।
  • मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग कार्य।
  • सैप्टिक टैंक खाली करने व एफएसटीपी के माध्यम से फिकल स्लज का निपटान।
  • श्रेष्ठ कार्य करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान।
  • स्वच्छता एप, सीएम हेल्पलाइन की शिकायताें का तत्काल निराकरण।
  • शिकायत मिलते ही मृत पशुओं काे हटाने का काम।

प्रदेश में हासिल की थी हरदा नपा ने चाैथी रैंक
सीएमओ यादव के मुताबिक पिछले साल के स्वच्छता सर्वेक्षण में नपा ने प्रदेश में चाैथी व वेस्ट जाेन में 27वीं रैंक हासिल की थी। इसके लिए नपा ने डाेर-टू-डाेर कचरा कलेक्शन व शिकायताें के निराकरण में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा ऑनलाइन डाटा कर नपा ने नंबर पाए है।

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