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विवाद:किसान काे गाेली मारने के आराेपी पिता-पुत्र गिरफ्तार, एक बेटा फरार

हरदाएक घंटा पहले
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  • इंदौर में भर्ती घायल किसान की हालत में सुधार

नहर में हेडअप लगाकर पानी राेकने के विवाद में शुक्रवार काे दाेपहर में देवतालाब गांव में 68 साल के किसान हरिशंकर जाट पर कट्टे से दाे फायर कर जानलेवा हमले के फरार तीन आरोपियों में से 2 काे पुलिस ने शुक्रवार देर रात गांव से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार काे काेर्ट के आदेश पर दाेनाें काे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

तीसरे और मुख्य आराेपी अश्विनी विश्नाेई की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। शुक्रवार दाेपहर काे देवतालाब में नहर में लगाए हेडअप काे लेकर विवाद हाे गया था। इसमें काेटवार, पटवारी व जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के सामने आराेपी अश्विनी और उसके भाई मयूर विश्नाेई का गांव के ही हरिशंकर पिता बाेंदर जाट, बेटे विजय सिंह से विवाद हाे गया। इसमें अश्विनी ने कट्टे से दाे फायर किए। गाेली व छर्रे हरिशंकर की गर्दन अाैर गाल में लगे। घटना के तुरंत बाद विजय सिंह व अन्य लाेग घायल काे तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए। जहां से इंदाैर भेज दिया गया। थाना प्रभारी एसआई अनिल राठाैर ने बताया कि इस मामले में आराेपी रामसिंह पिता बाबूलाल विश्नाेई (45) और उसके बेटे मयूर (24) काे देर रात देवतालाब से गिरफ्तार किया गया। शनिवार काे दाेनाें आराेपी पिता पुत्र काे काेर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें में जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि तीसरे आराेपी अश्विनी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। पुलिस ने बताया कि तीसरे मुख्य आराेपी अश्विनी की गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चलेगा कि वह कट्टा कहां से लाया था।

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