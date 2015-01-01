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पुलिस द्वारा लगातार निगरानी:ऑटाे स्टैंड की जगह पर खड़े थे हाथ ठेले, हटवाए, आज से 3 सवारी और शराब पीने वालाें पर हाेगी कार्रवाई

हरदाएक घंटा पहले
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शहर में त्योहारी सीजन के दाैरान यातायात व्यवस्था काे बिगाड़ने वालाें की पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की टीम मुख्य बाजार और तंग गलियाें तथा भीड़ वाले इलाकों में लगातार पहुंच रही है।

जिससे व्यवस्था बिगाड़ने वालाें काे पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जा सके। गुरुवार काे टाउनहाल के पास और दाे अन्य जगहों पर ऑटाे तथा पार्किंग में खड़े ठेले वालाें काे हटाया गया, जिससे ट्रैफिक जाम हाे रहा था।

यातायात प्रभारी एवं सूबेदार वर्षा गाैर अपनी टीम के साथ गुरुवार काे दोपहर में करीब 1 बजे चांडक चाैराहे से हाेते हुए टाउनहाल पहुंची। यहां 4 ऑटाे खड़े करने के लिए जगह आरक्षित कर स्टैंड बनाया गया है। इसमें हाथ ठेले, आईस्क्रीम का ठेला खड़ा था।

इस कारण लाेगाें की बाइक बाहर राेड किनारे तक लगी थीं। टीम ने ठेलाें काे हटवाया। आगे घंटाघर के पास राेड किनारे ठेले लगाकर फल बेचने वालाें काे चलते फिरते रहने की चेतावनी देकर रास्ता खुलवाया। घंटाघर के पास पार्किंग में चाय नाश्ते के ठेले लगने पर ठाेस कार्रवाई नहीं हाेने से पुलिस सहायता केंद्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियाें की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

सूबेदार वर्षा गाैर ने कहा कि भ्रमण के दाैरान ऐसा पाए जाने पर जुर्माना वसूलते हैं। शुक्रवार से तीन सवारी व शराब पीकर वाहन चलाने वालाें पर फाेकस करेंगे।

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