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दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज:नवविवाहिता की शिकायत पर पति, सास और ससुर सहित 5 पर केस दर्ज

हरदाएक घंटा पहले
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  • मुक्तिधाम, रिछाड़िया व अबगांव में करेंगे निरीक्षण

हंडिया पुलिस ने नवविवाहिता की शिकायत पर पति, सास व ससुर 5 लाेगाें पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दीपिका पति काैशल (22) का करीब एक साल पहले इटारसी के मेहरागांव निवासी काैशल पाटनकर से हुआ था।

शादी के बाद से ही दीपिका काे ससुराल के लाेग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इस कारण वह मायके आकर रहने लगी। पुलिस ने नवविवाहिता की शिकायत पर पति काैशल, ससुर भुजराम, सास विमलाबाई, सूरज और सराेज पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है।

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