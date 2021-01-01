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बाेर्ड परीक्षा:केंद्रों पर 15 मिनट पहले आना होगा, 5 मिनट पहले मिलेगा पेपर

हरदा2 घंटे पहले
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  • जिले में 10वीं में 7245 व 12वीं में 5201 परीक्षार्थी बाेर्ड परीक्षा में हाेंगे शामिल

माशिमं ने बाेर्ड परीक्षाओंं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 1 मई से शुरू हाेगी। केंद्रों पर परीक्षार्थियों काे 15 मिनट पहले पहुंचना हाेगा। कमरे में उन्हें 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। 5 मिनट पहले प्रश्नपत्र मिलेगा। जिले में 10वीं में 7245 और 12वीं में 5021 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हाेंगे। इनमें 10वीं में 6819 नियमित व 426 प्राइवेट और 12वीं में 4740 नियमित व 461 प्राइवेट परीक्षार्थी हैं।

परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को सुबह 7.30 बजे पहुंचना हाेगा। सुबह 7.45 बजे के बाद परीक्षार्थियों काे केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और 12वीं की परीक्षा 1 मई से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) और डीपीएसई परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) 30 अप्रैल से 11 मई तक होगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक का 80% अधिभार एवं स्वाध्यायी को 100 अंकों के प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किए जाएंगे।

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