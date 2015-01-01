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जागरूक:चाइल्ड लाइन की टीम ने डांस के जरिए बाल अधिकारों के प्रति लोगों को किया जागरूक

हरदाएक घंटा पहले
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शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चाइल्ड लाइन की टीम ने डांस के जरिए समुदाय को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया।

टीम ने समुदाय से कहा वे सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करें। कई बार घर गृहस्थी की जिम्मेदारी और समय आने के कारण पढ़ाई लिखाई की उम्र में बच्चों को काम करना पड़ता है जिससे वे अपने बचपन और बाल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

चाइल्डलाइन के समन्वयक अशोक सेजकर ने कहा कि होटलों ढाबा और आने जगहों पर काम करने वाले या भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को लोग दया दिखाते हुए सहयोग करते हैं जिससे वे इस रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं यह देश के विकास में बाधक हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समुदाय को मदद करने की जरूरत है। वैसे बच्चों की जानकारी चाइल्डलाइन को 1098 पर दे सकते हैं जिससे उनका उचित पुनर्वास और सहयोग किया जा सके।

टीम ने बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को समझाया कि वे बच्चों को बाल श्रम के लिए काम में ना लें ऐसा करने पर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ श्रम कानूनों के तहत जुर्माना और जेल की कार्रवाई हो सकती है। कार्यक्रम में राकेश यादव ने संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान नेहा राठौर रूपाली सोलंकी वह अन्य मौजूद रहे।

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