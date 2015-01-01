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कार्यक्रम:बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया

हरदाएक घंटा पहले
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राष्ट्रीय सेवा योजना की निजी कॉलेज की इकाई द्वारा यूनिसेफ संस्था और आवाज के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन ग्राम वर्धा की प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में बच्चों के बीच किया गया।

इस दौरान बच्चों ने कविता कहानी गीत और अभिनय के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र चौहान ने बच्चों को विभिन्न मामलों में सही और गलत को समझने के तरीके बताए।

लघु नाटक के माध्यम से अधिकारों के संबंध में जानकारी दी सहायक प्राध्यापक नीरज गुर्जर ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से जिले के बारे में उपयोगी जानकारी दी कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठन जगदीश गौर ने बताया मध्यप्रदेश में रोज औसतन 30 बच्चे गुम हो जाते हैं।

इनमें से 16 बालिकाएं होती हैं शेष बालक होते हैं। इनमें से 9 बच्चे कभी वापस घर नहीं लौट पाते हैं इसलिए बच्चों को हमेशा अनजान लोगों से बचना चाहिए। किसी प्रकार की परेशानी होने पर परिचितों, परिजनों या पुलिस को सूचना देना चाहिए।

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