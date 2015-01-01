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फाेटाे युक्त मतदाता सूची तैयार हाेगी:सिराली नप की मतदाता सूची में दावे आपत्ति 21 से 28 तक

हरदा28 मिनट पहले
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नवगठित नगर परिषद सिराली में फाेटाे युक्त मतदाता सूची तैयार हाेगी। निर्वाचन अायाेग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है।

फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर काे हाेगा। 21 से 28 नवंबर तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। 5 दिसंबर तक दावे-आपत्तियाें का निराकरण हाेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 दिसंबर काे हाेगा।

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