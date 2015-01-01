पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नपा के पास जमीन नहीं है:कचरे के निपटारे के लिए आज जमीन देखेंगे कलेक्टर

हरदाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मुक्तिधाम, रिछाड़िया व अबगांव में करेंगे निरीक्षण

शहर से राेज निकलने वाले करीब 28 टन कचरे के निपटारे के लिए नपा के पास जमीन नहीं है। इसके लिए अबगांव और रिछाड़िया में पूर्व में मिली भूमि और नए विकल्प तलाशने के लिए कलेक्टर संजय गुप्ता राजस्व अधिकारियाें के साथ रविवार काे निरीक्षण करने जाएंगे। सूत्राें ने बताया कि कलेक्टर सीएमओ जीके यादव के साथ मुक्तिधाम के पास उस जगह भी जाएंगे, जहां अभी कचरा डंप किया जा रहा है। वहां से अजनाल के पानी के प्रदूषित हाेेने की स्थिति भी देखेंगे। वे रिछाड़िया में पूर्व में लगाई मशीनरी व जमीन देखने जाएंगे। अबगांव में मिली 20 एकड़ भूमि की वर्तमान स्थिति तथा वहां इसे दाेबारा चालू करने से संभावित परेशानियाें काे लेकर भी जानकारी जुटाएंगे। नपा ने 20 किमी के दायरे में कहीं भी कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने के लिए करीब 20 एकड़ भूमि दिलाने की मांग काे लेकर पूर्व में जिला प्रशासन काे पत्र लिखा है। नर्मदापुरम संभाग के कचरे के निपटारे के लिए हाेशंगाबाद के पास क्लस्टर बनना बीते साल प्रस्तावित था, इस कारण प्रशासन ने भी जमीन तलाशने के मामले काे ठंडे बस्ते में डाल रखा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें