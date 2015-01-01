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कार्रवाई की मांग:किसानों से हम्माली के नाम पर 5 रुपए बाेरी वसूलने की शिकायत

हरदाएक घंटा पहले
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  • आराेप- आदेश मांगने पर समिति ने नहीं दिया खाद

जिले में खाद वितरण केंद्राें पर हम्माली के नाम पर इस साल किसानों से 5 रुपए प्रति बाेरी जबरन वसूल करने की शिकायत देवेंद्र सिंह चाैहान ने गुरुवार काे कृषि मंत्री कमल पटेल से की। साथ ही उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि और सहकारिता मंत्री से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

उन्हाेंने बताया कि गुरुवार काे पुराने माल गाेदाम के पास स्थित दि किसान मार्केटिंग सोसाइटी और सामने स्थित एक अन्य खाद वितरण केंद्र पर किसानों से प्रति बाेरी के एवज में हम्माली के नाम पर 5-5 रुपए वसूले गए। यह राशि लेने के लिखित आदेश मांगने पर समिति वालाें ने कह दिया खाद चाहिए ताे हम्माली देना पड़ेगा, नहीं चले जाओ।

चाैहान ने शिकायत प्रमुख सचिव व सहकारिता मंत्री से की। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिन भी समितियों द्वारा नियम विरुद्ध किसानों से हम्माली वसूली जा रही, उन पर कार्रवाई कराएंगे। किसानों काे राशि वापस दिलाई जाएगी। इस संबंध में दि किसान मार्केटिंग सोसाइटी के राकेश नेमा के मोबाइल पर काॅल किया, लेकिन उन्होंने काॅल रिसीव नहीं किया

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