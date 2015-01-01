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काउंसिलिंग:पॉलीटेक्निक कॉलेज की खाली सीटाें पर काउंसिलिंग 19 नवंबर से

हरदा3 घंटे पहले
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शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद खाली सीटाें पर प्रवेश के लिए संस्था स्तर पर काउंसलिंग 19 एवं 20 नवंबर काे हाेगी। काॅलेज के प्राचार्य विजय तिवारी ने बताया कि इच्छुक छात्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल www.dte.mponline.gov.in पर 16 नवंबर काे दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि काउंसिलिंग के लिए छात्र 19 नवंबर को सुबह 10.30 बजे मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हाें। अगले दिन 20 नवंबर काे खाली सीटाें पर काउंसलिंग हाेगी। खाली सीटाें की जानकारी जानकारी बेवसाइट www.dte.mponline.gov.in तथा संस्था की बेवसाइट www.gpcharda.ac.in पर देखी जा सकती है।

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