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स्टेट हाइवे पर देर रात हादसा:दाे बाइक टकराईं, मामा-भांजे सहित तीन घायल

हरदा2 घंटे पहले
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हाेशंगाबाद-खंडवा स्टेट हाइवे पर अमराई में रविवार रात काे दाे बाइक आमने-सामने टकरा गईं। दुर्घटना में मामा-भांजा सहित तीन लाेग घायल हाे गए। दुर्घटना के बाद माैके पर लाेगाें की भीड़ जमा हाे गई। लाेगाें ने घायलाें काे नजदीक के नर्सिंग हाेम में भर्ती कराया।

जानकारी के अनुसार चिचोली निवासी रामबख्श पिता साेभरन (40) और उसका भांजा राहुल (14) पलासनेर के पास खेत में मजदूरी करते हैं। दाेनाें परिवार सहित खेत में रहते हैं।

बाइक से रामबख्श, राहुल और उनका साथी जीवनराम लाैट रहे थे। इसी दाैरान रात करीब 9 बजे अमराई में सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें तीनाें घायल हाे गए। टक्कर मारने के बाद दूसरी बाइक का चालक भाग निकला। लाेगाें ने घायलाें काे नर्सिंग हाेम में भर्ती कराया। इसमें राहुल के सिर में गंभीर चाेट आई है।

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