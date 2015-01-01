पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समिति गठित:खाद्यों में मिलावट से मुक्ति अभियान के लिए जिला व ब्लॉक स्तरीय समिति गठित

हरदा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कलेक्टर संजय गुप्ता ने जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों, नकली सामग्री बनाने एवं बेचने वालाें के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की है।

जिला स्तरीय समिति में एडीएम जेपी सैय्याम, एएसपी गजेंद्र वर्धमान, सीएमएचओ डाॅ. केके नागवंशी, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं नापतौल अधिकारी शामिल हाेंगे। ब्लाॅक स्तरीय जांच दल में एसडीएम, एसडीओपी, जेएसओ तथा सीएमओ एवं तहसील स्तर पर टीआई या एसआई, सीईओ जनपद पंचायत शामिल होंगे। गुरुवार काे कलेक्टोरेट में हुई बैठक में जांच दल काे जांच के निर्देश दिए है। दूध, घी, मावा, मसाले, तेज की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की जाए। बैठक में एसपी मनीष कुमार अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें