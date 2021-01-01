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पल्स पाेलियाे अभियान का आज दूसरा दिन:पहले दिन बच्चाें काे खुराक देने में जिला मुख्यालय पीछे

हरदा2 घंटे पहले
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  • पहले दिन 40105 बच्चाें ने पी पाेलिया दवा
  • खिरकिया में सबसे अधिक खुराक दीं

जिले में पल्स पाेलियाे अभियान के पहले दिन 5 वर्ष उम्र तक के 40105 बच्चाें काे पाेलियाे दवा पिलाई। साेमवार व मंगलवार काे कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चाें काे पाेलियाे दवा पिलाएंगी।

जिले में 62813 बच्चाें काे पाेलियाे दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध पहले दिन ही जिले में 63.85 प्रतिशत बच्चाें काे दवा की खुराक दे दी। इसमें सबसे अधिक खिरकिया के 13487 और सबसे कम हरदा शहर के 5985 बच्चाें ने दवा पी।

इसके अलावा टिमरनी में 12312 और हंडिया में 8321 बच्चाें काे दवा की खुराक दी। कलेक्टर संजय गुप्ता ने जिला अस्पताल में नवजात बच्चे काे पाेलियाे दवा पिलाकर अभियान शुरू किया। अगले दाे दिन घर-घर दस्तक देकर दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए 9 ट्रांजिट टीम व 7 मोबाइल टीमें बनाई हैं।

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