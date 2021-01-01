पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:नर्मदा सप्लाई लाइन से 20 दिन में जुड़ेंगी शहर की आठ टंकियां

हरदा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
हरदा। नर्मदा जल से भराएंगी शहर की पेयजल टंकियां। - Dainik Bhaskar
हरदा। नर्मदा जल से भराएंगी शहर की पेयजल टंकियां।
  • जल्द शहरवासियों काे प्रेशर के साथ मिलेगा पर्याप्त पेयजल

शहर की 8 पेयजल टंकियां आने वाले 20 दिनाें में नर्मदा की सप्लाई लाइन से जुड़ जाएंगी। इसके लिए नगरपालिका की टंकियाें काे नर्मदा की सप्लाई लाइन से जाेड़ा जा रहा है। इससे गर्मी के दिनाें में शहर के पुराने इलाकों (पुराने शहर के खेड़ीपुरा से रेलवे स्टेशन तक) में पेयजल किल्लत नहीं हाेगी। गर्मी में वैकल्पिक ताैर पर नर्मदा की सप्लाई लाइन से टंकियाें काे भरा जा सकेगा। घराें में प्रेशर के साथ पर्याप्त पानी पहुंचेगा। अभी वर्तमान में अजनाल नदी पर बने बिरजाखेड़ी और नर्मदा नदी पर हंडिया स्थित जल संयंत्र से राेजाना एक समय में 13 लाख लीटर पानी सप्लाई हाे रहा है। इसमें तीन लाख लीटर पानी बिरजाखेड़ी से सप्लाई हाेता है।

8 टंकियाें से पेयजल सप्लाई हाेता है। इनमें फाइल वार्ड, खेड़ीपुरा, जतरा पड़वा, इमलीपुरा, रेलवे डबल फाटक, कुलहरदा की 30 हजार की आबादी काे बिरजाखेड़ी से पानी सप्लाई हाेता है।

टूट जाती है अजनाल नदी की धार, गर्मी में गहराता है पेयजल संकट
अजनाल-टिमरन काे जाेड़ के आगे बिरजाखेड़ी जल संयंत्र बना है। गर्मी शुरू हाेते ही बिरजाखेड़ी के प्राकृतिक जल संयंत्र से पानी की सप्लाई लडखड़ाने लगती है। अजनाल, टिमरनी सहित अन्य नदियाें की धार अप्रैल अंत तक टूट जाती है। इसके बाद शहर के पुराने इलाकों में पानी का संकट खड़ा हाे जाता है। इसी की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नपा सभी टंकियाें काे नर्मदा सप्लाई लाइन से जाेड़ने जा रही है।

नर्मदा सप्लाई लाइन से पांच जुड़ी, दाे टंकियां और जुड़ना है बाकी
शहर के लाेगाें काे नर्मदा का पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए टंकियाें काे आपस में जाेड़ा जा रहा है। अब तक 4 टंकियां नर्मदा की सप्लाई लाइन से जाेड़ी जा चुकी हैं। इसमें गुर्जर बाेर्डिंग, ग्वालनगर, कुलहरदा व नया बस स्टैंड के पास स्थित टंकी शामिल हैं। अब वार्ड क्रमांक 16, वार्ड दाे और खेड़ीपुरा की टंकी काे जाेड़ा जाना है। इसके लिए लाइन बिछ चुकी है। लाइन में चाबी भी लगा दी गई है। अब जाेड़ना बाकी है।

नर्मदा पेयजल लाइन के जुड़ने से पानी की समस्या दूर हाेगी
नर्मदा की पेयजल सप्लाई लाइन से शहर की टंकियाें काे जाेड़ने का काम चल रहा है। इसके बाद गर्मी में शहर में पेयजल संकट नहीं गहराएगा। 20 दिन में काम पूरा करा लिया जाएगा। टंकियों में कनेक्शन का काम चल रहा है।
सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष, नगरपालिका हरदा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser