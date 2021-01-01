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आंदोलन:किसानों की टोलियां जा रही गांव-गांव, 6 को हाइवे जाम का ऐलान

हरदा3 घंटे पहले
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प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले में कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इंदौर-बैतूल हाईवे पर तंबू में जमे किसानों ने बुधवार को घुटने टेक कर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। उपवास भी रखा। 5 फरवरी तक कानून वापस लेने का निर्णय नहीं लेने पर 6 फरवरी काे 3 घंटे हाइवे जाम करने का ऐलान कर दिया। गांवाें में किसानों से आंदाेलन के लिए समर्थन जुटाने किसानों की टाेली भी संपर्क करती रही। गांवाें में चाैपाल पर किसानों से बातचीत कर उन्हें कानून के नुकसान बताने समितियां दर्जनों गांवाें में पहंुची। कृषि कानून के विराेध और समर्थन काे लेकर भाजपा व कांग्रेस के बीच राजनीति तेज हाेती जा रही है। कानून वापसी की मांग कर रहे किसान संगठनों की सदबुद्धि के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल गुरुवार काे हंडिया में नर्मदा के नाभिकुंड का पूजन कर 11 बजे से उपवास पर बैठेंगे। कांग्रेस भी हंडिया के चाैपाटी में सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन, यज्ञ करेगी।

काेई नहीं पहुंचा बात करने
सांई मंदिर के पास हाइवे किनारे बेमियादी धरने पर दाे दिन से किसान बैठे हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव कहें या अरुचि, काेई भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों से बात करने नहीं पहुंचा। संयुक्त मोर्चा पहले ही 16 मांगें स्पष्ट कर चुका है। इसमें कुछ जिला स्तर की हैं। जिसमें 2019 की खराब हुई फसलाें की बीमा व मुआवजा राहत राशि खाताें में देने की मांग भी शामिल है।

किसानों से कहा-बिना किसी राजनीतिक झंडे के आएं

बुधवार काे विराेध प्रदर्शन में शामिल किसान घुटने टेक कर खड़े हुए। सरकार की नीति व निर्णय का विराेध जताया। सरकार की सद्बुद्धि के लिए एक दिन का उपवास रखा। कानून वापसी की मांग दाेहराई। अन्य किसानों से आह्वान किया वे उनके धरने में बिना किसी राजनीतिक झंडा थामे शामिल हाें। जाे किसान संयुक्त माेर्चा की मांगाें का समर्थन करते हाें, वे ही इसमें आएं। संयुक्त माेर्चा की टीम ने बुधवार काे छाेटी हरदा, पिड़गांव, अबगांव कलां, अतरसमा, बैडी, देवतलाब, काेलवां आदि गांवाें में किसानों काे इन कानूनाें से हाेने वाले नुकसान बताकर समर्थन मांगा। प्रदर्शन में शामिल हाेने वाले किसानों के नाम, माेबाइल नंबर नाेट कर माेर्चा उनसे हस्ताक्षर भी करा रहा है, जिससे सरकार काे यह बताया जा सके कितने किसान इसके विराेध में हैं।

बेमियादी धरना संभाग में केवल कृषि मंत्री के जिले में होने पर चर्चाएं शुरू
कृषि कानून वापसी की मांग व दिल्ली में चल रहे आंदाेलन काे समर्थन की पहली शुरुअात हरदा से हाेना राजनीतिक गलियाराें में चर्चा का विषय बनी हुई है। नर्मदापुरम संभाग में सांकेतिक विराेध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन बेमियादी धरना कृषि मंत्री के जिले में हाेने की बात आसानी से गले नहीं उतर रही है। यह भी सच है कि संयुक्त माेर्चा के बैनर तले हाे रहे प्रदर्शन में दाे दिनाें में काेई ऐसा किसान नहीं दिखा, जाे राजनीतिक दलाें से जुड़ा हाे। हरदा से बेमियादी धरने की शुरुआत पर संयुक्त माेर्चा ने तर्क दिया कि देवास, रीवा, सागर, छतरपुर, ग्वालियर में भी चल रहा है। धार में गुरुवार से शुरू हाेगा। हरदा में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत के पीछे मंशा यह है कि सरकार किसानों के विराेध काे गंभीरता से ले और उनकी जायज मांगाें काे माने। कांग्रेस भी सरकार के बहाने मंत्री काे घेरने की काेशिश कर रही है, लेकिन अभी वह किसी संगठन के साथ खुलकर आगे नहीं आ रही है।

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