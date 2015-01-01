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गाय-बछड़े का पूजन:पुत्र की खुशहाली की कामना के लिए महिलाओं ने रखा बच्छा बारस का व्रत

खिरकिया3 घंटे पहले
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महिलाओं ने गुरुवार काे बच्छा बारस पर व्रत रखकर गाय-बछड़े का पूजन किया। पुत्र की खुशहाली की कामना को लेकर बच्छा बारस का पर्व मनाया। शहर और ग्रामीण अंचल में महिलाओं ने कार्तिक मास के पर्व बच्छा बारस का व्रत रखा और गाय-बछड़े का पूजन किया। साथ ही महिलाओं ने सामूहिक रूप से बच्छा बारस की प्रचलित कथा का श्रवण भी किया।

कई महिलाओं ने बच्छा बारस पर्व का उद्यापन भी किया। पर्व को लेकर महिलाओं ने गाय के दूध और इससे बनी चीजों से परहेज रखा। साथ ही चाकू से काटी जाने वाला भाेज्य पदार्थ गृहण नहीं किया। महिलाओं ने परंपरा अनुसार गाय-बछड़े का पूजन किया और पुत्र और परिवार की खुशहाली की कामना भगवान से की।

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