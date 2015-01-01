पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Hoshangabad
  • Harda
  • Four Auspicious Purchases For Shopping From Today To Dhanteras, Increased Crowds In The Market, Happiness And Prosperity Will Come From Purchases Made In Places Like Pushya, Ravi Sarvartha And Amrit Siddhi

दिवाली नजदीक:खरीददारी के लिए आज से धनतेरस तक चार शुभ याेग, बाजार में बढ़ी भीड़, पुष्य, रवि सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे याेग में खरीदी से आएगी सुख-समृद्धि

हरदा33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दिवाली के नजदीक आते ही बाजार में ग्राहकी बढ़ने लगी है। ग्राहकाें काे लुभाने के लिए शाेरूम संचालक व दुकानदार भी ऑफर निकालकर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लाेग खरीददारी के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं।

शुक्रवार से धनतेरस तक खरीदी के शुभ मुहूर्त हैं। धन तेरस पर 12 नवंबर काे अबूझ मुहूर्त है। इस दिन 4 शुभ याेग बन रहे हैं। इनमें पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे याेग शामिल हैं। ज्याेतिषाचार्याें के मुताबिक शुभ मुहूर्त में खरीददारी परिवार के लिए विशेष फलदायी हाेती है। पंडिताें के अनुसार 6 नवंबर काे स्कंध षष्ठी, 8 काे अहाेई अष्टमी व 11 काे रंभा एकादशी रहेगी।

इन तिथियाें में खरीददारी फलदायी हाेगी। पंडित मुरलीधर व्यास के मुताबिक धनतेरस पर प्रदाेष भी है। इस दिन भूमि-भवन व साेने-चांदी के गहने खरीदना शुभ हाेता है।

ग्राहकाें काे लुभाने ग्राहकाें के लिए विशेष ऑफर

दिवाली नजदीक आते ही इलेक्ट्रानिक शाेरूम, ज्वेलरी, कपड़ा व वाहन शाेरूम सज गए हैं। शाेरूम संचालक व दुकानदार ग्राहकाें काे लुभाने के लिए विशेष ऑफर और छूट दे रहे हैं। वाहनाें की नकद खरीदी पर 3 से 5 हजार तक छूट व लकी ड्राॅ दिया जा रहा है।

इलेक्ट्राॅनिक शाेरूम में एलईडी, वाॅशिंग मशीन, फ्रिज सहित अन्य सामान पर नकद खरीदी पर 10 से 15 प्रतिशत छूट का ऑफर है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक आशीष रात्रे के मुताबिक फाइनेंस के अलावा नकद खरीदी पर ग्राहकों के लिए ऑफर हैं।

खरीदी के लिए ये हैं शुभ मुहूर्त

6 नवंबर: स्कंद षष्ठी पर शाम 4.21 बजे त्रिपुष्कर, पुष्य याेग शुरू हाेगा, जाे शनिवार शाम 5.20 बजे तक रहेगा।
7 नवंबर: इस दिन रवि याेग है। सुबह 6.47 से 8.12 बजे तक रवि याेग रहेगा। इसमें भूमि, भवन खरीदना फलदायी हाेगा।
8 नवंबर: इस दिन कुमार याेग, अश्लेषा नक्षत्र व अहाेई अष्ठमी है। खाद्यान्न व औषधि की खरीदी के लिए यह मुहूर्त उत्तम है। मांगलिक काम भी श्रेष्ठ फलदायी रहेंगे।

12 नवंबर: धनतेरस पर अबूझ मुहूर्त है। प्रदाेष व हस्त नक्षत्र याेग रहेगा। इस दिन वाहन, भूमि, भवन, अाभूषण, बर्तन, कपड़े की खरीदी मंगलकारी हाेगी। इस दिन आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी व अाैषधियाें का पूजन हाेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें