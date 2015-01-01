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पत्थर से बजरंग बली की तस्वीर बनाई:5100 पत्थरों से 6 वर्ग फीट में बनाई हनुमान जी की तस्वीर

हरदा32 मिनट पहले
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हरदा की अंशिता अग्रवाल ने कलाकार आर्टिस्ट सतीश गुर्जर के मार्गदर्शन में पत्थर से बजरंग बली की तस्वीर बनाई है।

उन्होंने बताया कि जिस प्रकार रामसेतु के निर्माण में हनुमानजी का अहम योगदान था वैसे ही इस तस्वीर को पत्थरों से तैयार किया गया है। इस पेंटिंग को 5100 छोटे बड़े पत्थरों से 6 वर्ग फीट आकार में बनाया है।

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