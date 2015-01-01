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देवतालाब में हुए गाेलीकांड:नहर में 20 स्थानों पर बनाए हेडअप जल संसाधन विभाग की टीमों ने ताेड़े

हरदाएक घंटा पहले
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  • पेट्राेलिंग टीम की सुरक्षा के लिए पुलिस मांगने ईई आज लिखेंगे पत्र

नहर विभाग ने देवतालाब में हुए गाेलीकांड के बाद सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार काे विभाग की अलग-अलग टीमाें ने हरदा व टिमरनी में नहराें पर 20 से अधिक स्थानों पर पानी राेकने के लिए लगाए हेडअप सख्ती से ताेड़े। जल संसाधन विभाग के ईई राकेश दीक्षित ने कहा कि पेट्रोल टीम के लिए सुरक्षा मांगी जाएगी। रविवार काे एसपी काे पत्र लिखा जाएगा।
इधर, एसपी मनीष अग्रवाल ने कहा सभी थाना प्रभारियों काे सिंचाई के दाैरान शांति भंग करने वालाें से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी पेट्रोलिंग टीम के सतत संपर्क में रहेंगे। जरुरत पड़ने पर पुलिस तत्काल माैके पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अभी सिंचाई विभाग का पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलता है ताे पेट्रोलिंग टीम के साथ पुलिस जवान भेजे जाएंगे। कलेक्टोरेट में शनिवार काे हुई बैठक में भी कलेक्टर
संजय गुप्ता ने राजस्व व पुलिस विभाग काे जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। अब एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र की नहराें की आकस्मिक चेकिंग भी करेंगे। इसके अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लगातार
संपर्क में रहेंगे।
20 से अधिक स्थानों पर लगे हेडअप ताेड़े
सिंचाई विभाग के ईई राकेश दीक्षित ने कहा कि टेल क्षेत्र के किसानों काे सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हरदा व टिमरनी में 5-5 पेट्रोलिंग टीमाें ने 20 से अधिक स्थानों पर लगे हेडअप ताेड़े। इसमें एचबीसी, एबीसी व डिस्ट्रीब्यूटरी शामिल है। उन्होंने कहा कि हेडअप लगाने काे लेकर हाेने वाले विवाद काे राेकने के लिए विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इस दाैरान रेवापुर माइनर, अजनई, बमनई सहित अन्य नहराें से हेडअप हटाए गए।

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