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टीका:लैब टेक्नीशियन बोले- मैं काम में फंसा हूं जा नहीं सकता

हरदा3 घंटे पहले
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जिले के हेल्थ वर्कर्स काे सबसे पहले काेराेना का टीका लग रहा है। लेकिन वे टीका लगवाने की जगह बहाने बना रहे हैं। सिराली में लैब टेक्नीशियन यशवंत माली ने कहा कि वे लैब में अकेले हैं। काम की अधिकता के चलते टीका नहीं लगवाया। रहटगांव के डाॅ. हर्ष पटेल ने कहा कि उन्हें ताे आज तक मैसेज ही नहीं मिला और न ही काॅल आया। स्वास्थ्यकर्मी अब्दुल हाफिज खान का ताे मोबाइल बंद आ रहा है। बुधवार काे जिले के 4 केंद्र पर टीका लगवाने के लिए 400 मैसेज किए। इनमें से मात्र 75 लाेगाें ने टीके लगावाए। अब तक जिले में 2573 में से 1872 ने काेराेना का टीका लगवाया। यानी 72.87 प्रतिशत हेल्थ वर्कर्स काे टीका लग चुका है। अब 701 हेल्थ वर्कर्स काे टीका लगना है।

आज अंतिम माैका, 6 से फ्रंटलाइन वर्कर्स काे लगेंगे टीके
जिले में टीकाकरण के पहले चरण का गुरुवार काे अंतिम दिन है। इसके बाद शायद ही हेल्थ वर्कर्स काे टीका लगवाने का माैका मिले। इसके बाद 6 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स काे टीका लगेगा। इसकी तैयारियां शुरू हाे चुकी है। राजस्व विभाग के 814 अधिकारी-कर्मचारियाें के नाम अपलाेड हाे चुके हैं। हालांकि, कितने केंद्र बनेंगे। कहां-कहां लगेंगे, इसकी अभी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। जिले में 3102 टीके पहले चरण के लिए मिले हैं। इनमें से 1872 लग चुके हैं। शेष 1230 टीके फ्रंटलाइन वर्कर्स काे लगेंगे।

सबसे कम खिरकिया में 5, सबसे अधिक टिमरनी में 33 को लगे टीके
जिले में सभी स्वास्थ्यकर्मियों काे दाे-दाे बार मैसेज किए जा चुके हैं। बुधवार काे जिला अस्पताल हरदा, टिमरनी, खिरकिया व हंडिया में स्वास्थ्यकर्मियों काे टीके लगे। 400 में से मात्र 75 ही टीके लगवाने के लिए आए। इनमें सबसे कम 5 स्वास्थ्यकर्मी काे खिरकिया और सबसे अधिक टिमरनी में 33 काे टीके लगाए। हंडिया में 22 और जिला अस्पताल में 15 काे टीके लगे।

बचे स्वास्थ्यकर्मियों काे अब टीके लगेंगे या नहीं यह निर्देश नहीं मिले हैं
^जिले के सभी स्वास्थ्यकर्मियों काे मैसेज व काॅल कर टीका लगाने के लिए बुलाया गया है। गुरुवार काे भी केंद्राें पर स्वास्थ्यकर्मियों काे टीके लगाए जाएंगे। उन्हें मैसेज कर दिए गए हैं। छूटे हुए स्वास्थ्यकर्मियों काे अब टीके लगेंगे या नहीं, इसके शासन से काेई निर्देश नहीं मिले हैं। 6 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स काे टीके लगाए जाएंगे।
डाॅ. राजेश मीणा, जिला टीकाकरण अधिकारी, हरदा

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