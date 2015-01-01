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राजस्व विभाग की मौजूदगी में नीलामी:मुख्य मार्ग किनारे खड़े आम के दाे सूखे पेड़ाें काे नीलाम किया

रहटगांव3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत नजपुरा ने सड़क किनारे लगे सूखे पेड़ाें की गुरुवार काे नीलामी की। झाड़बीड़ा मुख्य सड़क किनारे आम के दाे सूखे पेड़ खड़े थे, जिनसे हादसे की आशंका थी।

पंचायत सचिव सत्यनारायण गौर, पंचाें, वन विभाग के कर्मचारियों, राजस्व विभाग की मौजूदगी में नीलामी हुई। एक पेड़ 14300 व दूसरे पेड़ की नीलामी 21300 में हुई। नीलामी में मुन्ना करीम खान हरदा व निकेश कौशल ने एक-एक पेड़ खरीदे। पटवारी अंकित गौर ने पंचायत भवन में नीलामी कराई। कई सूखे पेड़ सड़क किनारे हैं, जिनसे दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। रहटगांव से फुलड़ी मार्ग पर भी कुछ पेड़ हैं, जिन्हें भी प्रशासन काे हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए।

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