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कई काॅलाेनियाें में प्लाॅटाें में जमा है गंदा पानी:प्लाॅटाें में स्प्रे कराकर नपा ने दी चेतावनी, गाड़ी में डालें कचरा

हरदाएक घंटा पहले
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माैसम में आ रहे बदलाव के बाद मौसमी बीमारियाें के फैलने की आशंका बढ़ने लगी है। नपा ने गुरुवार काे विभिन्न काॅलाेनियाें के खाली प्लाॅटाें में जमा पानी की निकासी के सफाई दराेगा काे निर्देश दिए। कीटनाशक का छिड़काव कराया। साथ ही प्लाॅट मालिकों काे भी सफाई रखने के निर्देश दिए। लाेगाें से कहा कि वे खाली प्लाॅट में कचरा डालने के बजाय कचरा गाड़ी में डालें। इससे वे सुरक्षित रहेंगे। मच्छरों का प्रकाेप नहीं बढ़ेगा।

नपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन उन काॅलाेनियाें में पहुंचे, जहां से खाली प्लाॅट में पानी जमा हाेने से मच्छर, बदबू, गंदगी की शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने सफाई कर्मियों से नियमित सफाई करने काे कहा। साथ ही कीटनाशक का स्प्रे कराया। उन्होंने कहा कि प्लाॅट मालिक की भी यह जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर आकर इनकी स्थिति देखे, जिससे प्लाॅट कचराघर बनकर न रह जाए।

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