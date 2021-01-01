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स्वास्थ्य परीक्षण किया:काेराेना का नया मरीज नहीं मिला, दाे ठीक हुए

हरदा3 घंटे पहले
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जिले में बुधवार काे काेराेना काे 101 सैंपल की रिपोर्ट आई। इसमें एक भी नया मरीज नहीं मिला। दाे मरीज ठीक हुए। जिले का रिकवरी रेट 97.53 प्रतिशत पर पहुंच गया है। एक्टिव केस 17 बेच हैं। सीएमएचओ डाॅ. केके नागवंशी ने बताया अब तक 54, 111 में से 53, 637 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। 474 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जिले में अभी तक 2102 मरीज मिल चुके हैं। 2050 मरीज ठीक हाे चुके हैं। फीवर क्लीनिक में 237 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।

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