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निर्देश:कार्यक्रमों में उपस्थिति की संख्या नए सिरे से होगी तय

हरदाएक घंटा पहले
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  • कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ने कलेक्टर को दिए निर्देश

सर्दी का सीजन शुरू होते ही जिले में कोरोना का कहर भी बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को नए सिरे से जिले की स्थिति की समीक्षा के आधार पर विवाह एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम उपस्थिति की संख्या तय कर प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार यह संख्या तय करने और जिले में कौन-कौन से क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बैठक में जिले की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी इसकी तुलना पूर्व के आंकड़ों में स्थिति से की जाएगी।

इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ग्यारस के बाद शुरू होने वाले शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सुरक्षित ढंग से कितने लोग अधिकतम शामिल हो सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की राय पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह बैठक संभवतः शनिवार को होगी। प्रशासन को रविवार तक अपना प्रस्ताव शासन को भेजना है।

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