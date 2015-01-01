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नाली बनाने का भूमिपूजन:वार्ड 32 में नाली निर्माण के लिए भूमिपूजन किया

हरदा27 मिनट पहले
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पंचायत से शहर सीमा में शामिल हुए शहीद दीपसिंह चाैहान वार्ड 32 में सांई मंदिर से मुल्लाजी के नाले तक नाली बनाने के लिए गुरुवार काे मंत्री कमल पटेल, जिलाध्यक्ष अमरसिंह मीणा और नपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने भूमिपूजन किया। जैन ने बताया कि पूर्व में यह क्षेत्र ग्राम पंचायत का हिस्सा था।

पिछले नपा चुनाव में हुए परिसीमन के बाद यह नपा की सीमा में अाया। यहां नागरिकों द्वारा नाली निर्माण की मांग की जा रही थी। नाली बनने से लाेगाें काे सुविधा हाेगी।

निकासी का पानी सड़क पर किसी के घर के सामने नहीं बहेगा। मंत्री कमल पटेल ने सभी से शहर काे साफ सुथरा रखने में सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने काेराेना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने, दाे गज की दूरी रखने और सैनिटाइजर का उपयाेग करने का संकल्प दिलाया।

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