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भमौरी में दो भाइयों के संकल्प का नतीजा:हर साल 100 पौधे लगाने से डेढ़ किमी में है... हरियाली और ये रास्ता

हरदा2 घंटे पहले
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भमाैरी के दाे भाइयों ने गांव पहुंचने वाले रास्ते पर अब तक 300 पाैधे लगाए हैं। इनमें से 200 से अधिक अब पेड़ बनकर लहलहा रहे हैं। दाेनाें बेटे अपने पिता की बरसी पर हर साल पाैध राेपण करते हैं। दाेनाें ने पिता की स्मृति पर हर साल 100 पाैधे राेपने और उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा वे लाेगाें काे भी पाैध राेपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

ओशाेधारा आश्रम भमाैरी (ओशाेपुरम) से जुड़े प्रदीप व राजा डूडी मूल रूप से खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि पिता की स्मृति में हर साल पाैध राेपण का संकल्प लिया है। पहली बार 11 अगस्त 2019 काे गांव के रास्ते पर 20-20 दूरी पर 200 पाैधे राेपे। सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड भी लगाए। लेकिन अनुभव की कमी के चलते आधे पाैधे नष्ट हाे गए। नष्ट पाैधाें के स्थान पर 100 पाैधे लगाए।

पिता की याद में पौधारोपण्

  • 300 पाैधे गांव की सड़क के दाेनाें किनाराें पर दाेनाें भाइयों ने लगाए।
  • 200 पेड़ बने गांव के रास्ते पर दाेनाें ओर लगाए गए पौधे, छाई हरियाली।
  • 200 पाैधे खेड़ीनुमा गांव के ओशाेधारा आश्रम में लगाए।
  • 2019 में भमाैरी गांव जाने के रास्ते के दोनों ओर लगाए 300 से ज्यादा पौधे।

आध्यात्म ने प्रकृति से जाेड़ा
​​​​​​​प्रेरणा... राजा डूडी बताते हैं कि वे ओशाे से जुड़े हैं। खेड़ीनीमा में करीब 3 एकड़ में ओशाेधारा आश्रम है। आश्रम से जुड़ने पर आध्यात्म के प्रति मन रमा। अध्यात्म ने प्रकृति से जाेड़ा। इसके बाद वर्ष 2016 से वे आश्रम में पाैध राेपण में लग गए। 3 एकड़ के आश्रम में कुछ साथियों के साथ मिलकर 200 से अधिक पाैधे लगाए, जाे अब पेड़ बन गए हैं।

यहीं से उन्हें पिता की स्मृति में पाैध राेपण का मान में ख्याल आया। इसके बाद भाई के साथ मिलकर हर साल बरसी पर पाैधे राेपने का संकल्प लिया। इसके बाद गांव के रास्ते पर पौधों का रोपण किया। उनका अगला प्रयास नर्मदा किनारे की जमीन पर पाैध राेपण के लिए लाेगाें काे प्रेरित करना है।

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