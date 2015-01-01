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अनुपयाेगी दस्तावेज:पुलिस ने जलाए पुराने, अनुपयाेगी दस्तावेज , जिला पुलिस लाइन में जलाए

हरदा37 मिनट पहले
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गुरुवार काे जिला पुलिस लाइन में पुलिस ने विभाग के पुराने अनुपयाेगी दस्तावेज जलाए। एसपी मनीष अग्रवाल ने एक टीम बनाई थी।

इसमें एएसपी जीएस वर्धमान, आरआई अनिल कवरेती, मुख्य लिपिक वीनस जाेसेफ आदि थे। टीम ने एसपी ऑफिस व पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं के दस्तावेजाें का बारीकी से निरीक्षण किया।

इसमें पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अनुपयाेगी हाे चुके दस्तावेज एकत्रित कर जलाए। इस दौरान गठित कमेटी एवं संबंधित शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे।

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