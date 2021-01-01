पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रशिक्षण:पुलिस भर्ती के लिए दे रहे नि:शुल्क ट्रेनिंग

हरदा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

देश की सेवा के लिए पुलिस में भर्ती हाेकर अपना कॅरियर संवारने की मंशा रखने वाली जरुरतमंद छात्राओं काे इन दिनाें जिला स्तर पर निशुल्क कक्षाएं लगाकर जनरल नालेज और मप्र सामान्य ज्ञान और तार्किक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के लिए भी ग्राउंड पर राेज तैयारी कराते हुए उन्हें बारीकी से हर उपयोगी जानकारी दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सशक्त वाहिनी द्वारा यह शुरुआत की गई है। जानकारी के अनुसार साेमवार से शनिवार तक राेज छात्राओं काे दाे घंटे लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इसमें छात्राओं को पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार सामान्य मध्‍यप्रदेश ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित एवं सामान्य बुद्धि के प्रश्न हल कराए जा रहे हैं। जिससे छात्राओं की जिज्ञासा का समाधान हा़े सके। इसके साथ ही अधिक से अधिक छात्राओं का चयन मध्‍यप्रदेश पुलिस भर्ती में हो सकें। बुधवार काे 38 छात्राएं कक्षा में उपस्थित रहीं। महिला सशक्त वाहिनी के अनुसार हर रविवार काे पुलिस और होमगार्ड विभाग के सहयोग से फिजिकल की तैयारी कराई जा रही है। इसमें लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़, रस्सी कूद आदि की तैयारी कराई जा रही है। गोला, वॉलीबॉल एवं रस्सी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से छात्राओं को तैयारी कराने के लिए मिले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत यह नवाचार महिला सशक्त वाहिनी प्रशिक्षण जिला हरदा में जिला स्‍तर पर इसी साल शुरू किया है। जिसका गरीब व जरुरतमंद छात्राओं काे लाभ मिलेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser