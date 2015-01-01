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देर शाम धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारी, सुनी समस्याएं:48 घंटे में पानी पहुंचाने का मिला आश्वासन, धरना किया समाप्त

खिरकिया3 घंटे पहले
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भारतीय किसान संघ का धरना गुरुवार तीसरे दिन समाप्त हो गया। देर शाम धरना स्थल पर एसडीएम रीता डेहरिया, सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री राकेश दीक्षित सहित अन्य अधिकारी पहुंचे।

किसानों को हो रही परेशानियों पर अधिकारियों ने किसान संघ व किसानों के साथ विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि 48 घंटे में टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। किसान संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में नहर का पानी टेल तक क्षेत्र तक नहीं पहुंचा तो दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

इस दौरान किसान संघ के मुकेश गौर, रूप सिंह राजपूत, किशोर सिंह, भरत गौर, रमेश राजपूत, विनोद राजपूत, मोहनलाल विश्नोई, सोनू गौर आदि माैजूद थे।

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