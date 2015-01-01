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साेशल डिस्टेंसिंग अपनाने की समझाइश:हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर की 68 व्यक्तियाें की स्क्रीनिंग

हरदाएक घंटा पहले
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उप स्वास्थ्य केंद्र सिंगनपुर का चयन हेल्थ एंड वेलनेंस सेंटर के रूप में किया है। इसमें गुरुवार काे 30 वर्ष से अधिक आयु के 68 व्यक्तियाें की स्क्रीनिंग की।

उनका ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच व लंबाई, ऊंचाई नापी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सावित्री तिग्गा व आशा कार्यकर्ता सीमा बिलारे ने बताया कि बीमारियाें की प्राथमिक जांच केंद्र पर की है।

इस दाैरान वनांचल के लाेगाें काे काेराेना संक्रमण की राेकथाम के लिए मास्क का उपयाेग करने व साेशल डिस्टेंसिंग अपनाने की समझाइश भी दी।

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