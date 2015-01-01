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एडमिशन:पीजी के एमकाॅम और रसायन शास्त्र में सीटें फुल, राजनीति शास्त्र 1, गणित 2, इतिहास में 5 हंै खाली

हरदाएक घंटा पहले
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  • सीटें बढ़ने के दूसरे दिन ही दाे विषय में सीटें हुईं फुल, यूजी की सीटें अभी भी खाली

सीएलएसी चाैथे राउंड में स्वामी विवेकानंद लीड काॅलेज में सीटें बढ़ाने के दूसरे दिन ही शनिवार काे स्नातकाेत्तर में प्रवेश काे लेकर मारामारी शुरू हाे गई है। एमकाॅम, रसायन शास्त्र में सीटें फुल हाे गई है। राजनीति शास्त्र में 1, गणित में 2, इतिहास में 5 व अर्थशास्त्र में 7 सीटें खाली बीच हैं। 10 नवंबर तक विद्यार्थियाें काे प्रवेश दिया जाना है। काेराेना संक्रमण के चलते दूसरे शहराें में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं लाैट अाई है। अब परिजन उन्हें दूसरे शहर भेजना नहीं चाहते है। इस कारण पीजी में सीटें फुल हाे गई हैं। इधर, यूजी में अब भी सीटें खाली हैं। राेजाना दाे-तीन छात्र ही प्रवेश के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने एमकाॅम में 20 तथा अन्य सभी विषय में 10-10 सीटें बढ़ाने की अनुमति दी थी। इसके बाद एमकाॅम-180, एमएससी रसायन-80 सीटें हाे गई। लेकिन सभी सीटें फुल हाे गई है। इसी तरह एमए राजनीति शास्त्र 80 में से 79 सीटें भर चुकी है। अब 1 सीट खाली है। एमए इतिहास 80 में से 75, एमए हिंदी 80 में से 73, एमए अर्थशास्त्र 80 में से 73 सीटें फुल हाे गई है। एमए समाजशास्त्र 100 सीटाें में से 89 अाैर एमएससी कंप्यूटर साइंस 60 में से 29 सीटाें पर प्रवेश हुआ है।

सीएलसी चाैथे राउंड में पंजीयन 9 नवंबर तक

उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी चतुर्थ चरण में स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियाें के पंजीयन, त्रुटि सुधार एवं सत्यापन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 9 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे। िवद्यार्थी एक से अधिक काॅलेजाें में प्रवेश के लिए दाेपहर 1 बजे तक अावेदन दे सकेंगे। 3 बजे तक मैरिट सूची जारी हाेगी। इसके बाद अाॅनलाइन फीस के लिए लिंक इनीसिएट करेंगे। विद्यार्थी अाॅनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। लीड काॅलेज की प्रभारी प्राचार्य डाॅ. प्रभा साेनी ने बताया कि प्रवेश लेने वाले छात्राें की राेजाना दाेपहर 3 बजे मैरिट सूची जारी की जा रही है। अगले दिन फीस जमा हाेते ही पाेर्टल पर सीट अाॅनलाइन की जा रही है।

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