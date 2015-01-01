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नोटिस जारी:60% से कम टीकाकरण पर जारी होंगे शोकाज

हरदाएक घंटा पहले
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जिले के जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों में अभी तक टीकाकरण 60 प्रतिशत से कम है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही उनका अगले माह का वेतन भी रोका जाएगा। यह निर्देश सीएमएचओ डॉ. केके नागवंशी ने शनिवार को दिए।

वे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्धि की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित भुगतान नवंबर के अंत तक पूरे कर दिए जाएं, भुगतान ना करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा।

उन्होंने कहा यदि किसी योजना से संबंधित हितग्राही के दस्तावेज में कोई कमी है तो बीएमओ अपने मैदानी कर्मचारियों की मदद से दस्तावेज पूरे कराएं और भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बीएमओ और सेक्टर मेडिकल ऑफिसर को सेक्टर मीटिंग में अनिवार्य उपस्थित होने को कहा।

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