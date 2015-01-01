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धनतेरस:चांदी के सिक्के और लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां खूब बिकी, रियल स्टेट में भी हुआ काराेबार

हरदा3 घंटे पहले
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  • 600 से अधिक बाइक बिकी, इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन बाजार र कपड़े की दुकानाें में भी खूब रही ग्राहकी

धनतेरस पर बाजार में खूब खरीददारी हुई। लॉकडाउन के बाद मंदी से गुजर रहे सराफा बाजार में पहली बार राैनक लाैटी। चांदी के सिक्के, लक्ष्मी, गणेशजी की मूर्तियां अधिक बिकी। रियल स्टेट में भी जमकर काराेबार हुअा। पिछले साल धनतेरस पर 7 रजिस्ट्रियां हुईं थी। तब 3.50 कराेड़ का काराेबार हुआ था।

.इस बार धनतेरस पर 4.95 कराेड़ रुपए का काराेबार हुआ। ऑटाेमाेबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन व कपड़ा बाजार में भी दिन भर भीड़ रही। मुख्य बाजार क्षेत्र घंटाघर में दिन भर लाेगाें की भीड़ रही। शुभ मुहूर्त में जमकर खरीददारी हुई। सराफा व्यापारी हरिअेाम साेनी ने बताया कि उम्मीद से अच्छा काराेबार हुआ है। भगवान की चांदी की मूर्तियों के अलावा चांदी के बर्तन, साेने के टाॅप्स, चूड़ियां सहित अन्य गहनों की खरीदी हुई।
600 से अधिक बाइक बिकीं : ऑटाेमाेबाइल सेक्टर में भी उठाव रहा। एक दिन में जिले में 600 से अधिक बाइकें बिकी। शाेरूम संचालक लक्ष्मण राजपूत ने बताया कि 225 बाइकें उठीं हैं। लाेगाें ने शुभमुहूर्त में बाइकें खरीदी। सबसे अधिक 125 सीसी की बाइकाें की मांग रही। शहर के शाेरूम पर देर शाम तक भीड़ रही।

14 रजिस्ट्रियां हुईं, 65 लाख रुपए का राजस्व मिला
धनतेरस पर रियल स्टेट में भी खूब साैदे हुए। जमीन व मकानों की 14 रजिस्ट्रियां हुईं। इससे सरकार काे करीब 65 लाख रुपए की आय हुई। करीब 5 कराेड़ रुपए का काराेबार हुआ। सब रजिस्ट्रार वाई सिंह निंगवाल के मुताबिक पिछले साल 7 रजिस्ट्रियां हुई थीं। अब रियल स्टेट काराेबार में उठाव है।

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