पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वास्थ्य सुविधा:नवजातों के लिए 92 लाख रुपए से बनाया एसएनसीयू

हरदा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 20 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर हाेगा भवन, नहीं करना पड़ेगा रेफर

जिला अस्पताल में 92 लाख रुपए की लागत से एसएनसीयू बनकर तैयार हाे रहा है। भवन का 95 प्रतिशत काम पूरा हाे चुका है। बिजली फिटिंग का काम चल रहा है। 20 दिन बाद भवन स्वास्थ्य विभाग काे हैंडओवर हाेगा। इसके बाद पुराने भवन में चल रहे एसएनसीयू काे नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगामी दाे-तीन माह में वार्मर, फाेटाे थैरेपी मशीन सहित अन्य इक्विपमेंट लग जाएंगे। इसके बाद नवजात बच्चों काे इलाज की बेहतर सुविधा हाेगी।

इसलिए बदलाव : वर्तमान एसएनसीयू के रखरखाव पर हर साल खर्च होते हैं 12 लाख
जानकारी के मुताबिक पुराने जिला अस्पताल के आई वार्ड काे अपडेट कर एसएनसीयू में बदला गया है। इसके रख-रखाव पर भी साल भर में 12 लाख रुपए तक खर्च हाे जाते हैं। पिछले 5 साल में 60 लाख रुपए खर्च किए गए। अब 92 लाख रुपए से नया भवन बनकर तैयार है। बिजली फिटिंग का काम चल रहा है।

दाे डाॅक्टर और आएंगे, स्टाफ भी बढ़ेगा
20 वार्डाें के एसएनसीयू में 4 डाॅक्टर व 19 स्टाफ नर्स के पद मंजूर है। लेकिन वर्तमान में दाे डाॅक्टर व 16 नर्स है। नए भवन के लिए 20 वार्मर हाेंगे। 6 फाेटाे थैरेपी मशीन भी हाेगी। नया एसएनसीयू शुरू हाेने के बाद डाॅक्टर और स्टाफ बढ़ेगा।

इक्विपमेंट की डिमांड भेज दी है, जल्द सुविधा मिलेगी
नए भवन का लगभग काम पूरा हाे चुका है। भाेपाल से इक्विपमेंट की डिमांड भेज दी है। नए भवन में मदर वार्ड की भी सुविधा है। इससे मां और नवजात दाेनाें एक भवन में रह सकेंगे।
डाॅ. दीपक दुगाया, एसएनसीयू प्रभारी, जिला अस्पताल हरदा

एसएनसीयू भवन का 95 प्रतिशत काम पूरा हाे चुका है
एसएनसीयू भवन का 95 प्रतिशत काम पूरा हाे चुका है। बिजली फिटिंग सहित छाेटा-छाेटा काम बाकी है। काम पूरा कर 15-20 दिन में भवन स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा।
दिनेश सूर्यवंशी, इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser