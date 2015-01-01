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हरदा:चाेरी का सामान खरीदने वाले पूर्व नपा उपाध्यक्ष का बेटा और एक कबाड़ी गिरफ्तार

हरदाएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो
  • रसूलिया इच्छापूर्ति मंदिर के सामने रहने वाले बिजली ठेकेदार का सामान चोरी

सिविल लाइन पुलिस ने गुरुवार काे कबाड़ियाें काे चाेरी का तार बेचते दाे आरोपियों काे गिरफ्तार किया। चाेरी का सामान खरीद रहे मानपुरा निवासी पूर्व नपा उपाध्यक्ष इकलाख चाैहान के बेटे इकराम और कबाड़ी सफी काे भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 10 तार के बंडल, पिकअप, 100 लाेहे के एंगल, चाेरी की आशंका में टूटी-फूटी करीब 6 बाइक जब्त की है। जब्त सामान की कीमत 9.50 लाख रुपए है।

पुलिस ने बताया कि होशंगाबाद के रसूलिया में इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर के सामने रहने वाले ठेकेदार दिनेश पिता श्रीरामचंद्र श्रीवास्तव (50) का टिमरनी क्षेत्र में सब स्टेशन पर काम चल रहा है। इसके पहले खामापड़वा गांव में काम चल रहा था। उसने प्रेम पिता राजेंद्र सिंह चाैहान निवासी कंचन नगर रसूलिया और राधेश्याम पिता गंगाराम चाैरे निवासी सांगाखेड़ा कलां होशंगाबाद काे पिकअप एमपी 05 जी 6542 से तार के 10 बंडल के साथ बुधवार काे टिमरनी के लिए रवाना किया।

लेकिन टिमरनी के पगढ़ाल पिकअप नहीं पहुंची। इधर, सिविल लाइन पुलिस काे सूचना मिली की खेड़ीपुरा नाके के पास कबाड़ी सफी पिता काले खां (60) निवासी मानपुरा चाेरी का बिजली का तार खरीद रहा है। इस मामले में सिविल लाइन टीआई हेमेंद्र पटेल ने तस्दीक की ताे सामान चाेरी का निकला। आराेपियाें से पूछताछ की ताे दाे बंडल तार बेचना बताया। इसके बाद पुलिस ने मानपुरा निवासी इकराम पिता इकलाख चाैहान की कबाड़खाने में छापा मारा।

होशंगाबाद के कंचन नगर रसूलिया और सांगाखेड़ा कलां के दो युवक आरोपी बनाए

पुलिस ने चाेरी के मामले में प्रेम पिता राजेंद्र सिंह चाैहान निवासी कंचन नगर होशंगाबाद और राधेश्याम पिता गंगाराम चाैरे निवासी सांगाखेड़ा कलां होशंगाबाद काे आराेपी बनाया है। चाेरी का सामान खरीदने के मामले में कबाड़ी इकराम पिता इकलाख चाैहान और सफी पिता काले खां (60) काे आराेपी बनाया है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में और आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। चाेरी की बाइक के मामले भी खुल सकते हैं।

इधर, हरदा जिले के कुरावद के खेत से 1680 फीट बिजली का तार भी चाेरी

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुकरावद गांव में खेत में लगे दाे खंभाें के बीच से 1680 फीट बिजली का तार चाेरी हाे गया। पुलिस ने सहायक लाइन मेन की शिकायत पर अज्ञात आराेपी पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कुकरावद निवासी शिवशंकर के खेत में लगे बिजली के तार अज्ञात आराेपी चुरा ले गए। पुलिस ने सहायक लाइनमैन इशाक पिता शेर खां की शिकायत पर अज्ञात पर केस दर्ज किया है। चाेरी गए तार की कीमत 15 हजार रुपए है।

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