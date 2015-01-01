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हादसा:अचानक सामने आए मवेशी से टकराकर बाइक फिसली, दाे व्यक्ति गंभीर घायल

हरदाएक घंटा पहले
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  • हाइवे पर अबगांव कलां के पास हुई घटना

मवेशियाें की धमका-चाैकड़ी वाहन चालकाें के लिए जानलेवा साबित हाे रही है। इंदाैर-बैतूल नेशनल हाईवे 47 पर अबगांव कलां के पास गुरुवार सुबह 7.30 बजे अचानक मवेशी आने से बाइक फिसलकर हाइवे के नीचे जा गिरी।

इसमें दाे व्यक्ति गंभीर घायल हाे गए। दाेनाें ट्रक के मैकेनिक है। नेमावर ट्रक सुधारने के लिए जा रहे थे। इसमें एक व्यक्ति सिर में 15 टांके और दूसरे की आंख के ऊपर 10 टांके आए हैं। दाेनाें काे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मालूम हो कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने वाहन दुर्घटना को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा मवेशियों को पकड़ने और मवेशी पलकों पर जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक मानपुरा निवासी संताेष पिता बाबूलाल चाैबे (52) और अनिस पिता नजीर (40) मैकेनिक हैं।

दाेनाें बाइक से ट्रक की मरम्मत के लिए नेमावर जा रहे थे। इसी दाैरान सुबह करीब 7.30 बजे इंदाैर-बैतूल नेशनल हाइवे पर अबगांव के पास मवेशियाें का समूह अचानक बाइक के सामने आ गया। इसमें संताेष की आंख के ऊपर और अनीस के सिर में गंभीर चाेटें है। अनीस काे भाेपाल रेफर कर दिया है।

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