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बदलीं व्यवस्थाएं:सड़क किनारे लगने वाली अस्थाई दुकानें अाज से मिडिल स्कूल व स्टेडियम में लगेंगी

हरदाएक घंटा पहले
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  • मेन मार्केट में नहीं रहेगी वाहनों की रेलमपेल, जाम भी नहीं लगेगा

पहली बार दीवाली पर घंटाघर मेन मार्केट तक पहुंचने वाले सारे रास्ते खुले रहेंगे। किसी भी चाैक पर न ताे वाहनों की रेलमपेल मिलेगी न ही जाम खुलने का इंतजार करना हाेगा। काेराेना के संक्रमण के बीच दीवाली की खुशी का ध्यान रखते हुए प्रशासन व नपा ने साेशल डिस्टेंस व पार्किंग की पर्याप्त सुविधा काे देखते हुए फुटपाथ पर लगने वाला पूरा अस्थाई बाजार नेहरू स्टेडियम व मिडिल स्कूल मैदान में लगाने का निर्णय लिया है।

यह व्यवस्था रविवार से शुरू हाेगी। देव उठनी ग्यारस पर गन्ने की दुकानें भी राेड किनारे लगने के बजाय इन्हीं जगहों पर लगेंगी। मेन मार्केट के स्थाई दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर विक्रय के लिए त्योहारी सीजन में बेची जाने वाली सामग्री बाहर रखकर बेचने पर राेक रहेगी। बेचते मिलने पर नपा सामान जब्त करेगी। इस बार आज से घंटाघर मुख्य बाजार की सभी सड़कें पैदल आवागमन के लिए खुली रहेंगी। चांडक चाैक से घंटाघर के बीच सड़क किनारे लगने वाली त्योहारी सीजन की अस्थाई दुकानें व यहां खरीदी के लिए उमड़ने वाली भीड़ इस बार न जुटे, इसके लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था बनाकर नपा काे जिम्मेदारी दी है।

निर्णय इसलिए : ताकि साेशल डिस्टेंस और पार्किंग की पर्याप्त रहे सुविधा

दीवाली पर भी दशहरे की गाइडलाइन
कलेक्टर संजय गुप्ता ने शांति समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा, चाइनीज पटाखों के परिवहन, स्टाॅक व बेचने पर राेक है। दीवाली पर वही गाइडलाइन लागू रहेगी, जाे दशहरे पर थी। फुटपाथ की दुकानें, मिडिल स्कूल व स्टेडियम में फ्री लगेंगी। चाइनीज पटाखें, आतिशबाजी का विक्रय नहीं हाेगा। सूचना मिलने या जांच के दाैरान जब्ती की जाएगी। बिजली कंपनी काे पूरे समय सप्लाई देने, नपा काे सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए। मास्क लगाकर आने वालाें काे ही सामान बेचने के निर्देश दिए। रात 10 के बाद पटाखे फाेड़ने पर राेक रहेगी।

काेई किराया नहीं वसूलेगा
फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार आज से मिडिल स्कूल या स्टेडियम में से कहीं भी निशुल्क दुकान लगा सकेंगे। नपा काेई शुल्क नहीं लेगी। चांडक चाैक से घंटाघर व टांक चाैक से एसबीअाई चाैक तक फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें इस साल नहीं लगेगी।
मिडिल स्कूल में खड़ी हाेंगी बाइक
एसपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि घंटाघर पहुंचने वाले बाइक व चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए सूबेदार स्थान चिन्हित कर रहीं हैं। जिससे बाजार में राेज एक जैसी व्यवस्था बनी रहे। सूबेदार वर्षा गाैर ने बताया कि मिडिल स्कूल में बाइक खड़ी करने की भीतर व्यवस्था रहेगी। चार पहिया वाहन एबीएम मैदान व एसबीअाई के सामने हॉकर्स जाेन में खड़े हाेंगे। स्टेडियम के बाजू में जगह पर्याप्त है।

दुकानदार बाहर नहीं लगा सकेंगे काउंटर
शहर में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालाें का धंधा प्रभावित न हाे, इसका ध्यान नगरपालिका रखेगी। मेन मार्केट में काेई भी स्थाई दुकानदार धानी, फुटाने, रुई, दीपक, लक्ष्मीपाना, लक्ष्मीजी की मूर्ति, कमल व गेंदे के फूल, आम के पत्ताें की ताेरण, सजावटी सामग्री, फल के ठेले, पाेस्टर बेचने के लिए अलग से काउंटर नहीं लगा सकेेगा। एेसा हाेने पर नगरपालिका सामान जब्ती करेगी।

यह हाेगा फायदा
नहीं लगेगा जाम और ईंधन की हाेगी बचत
परिसीमन के बाद 5 नए वार्ड जुड़ने से शहर का दायरा बढ़ा है। घंटाघर शहर का मुख्य बाजार है। दीवाली पर बिकने वाले जरुरत के सामान की दुकानें भी यहीं राेड के दाेनाें अाेर फुटपाथ किनारे लगती है। इससे राेज जाम लगता था। प्रेशर हार्न से सभी परेशान हाेते थे। इस बार स्टेडियम व मिडिल स्कूल दाे नए विकल्प हाेंगे। इंदाैर राेड, सांई मंदिर, ग्वालनगर, श्यामानगर, छाेटी हरदा, पिड़गांव, छीपानेर राेड इलाके के लाेग स्टेडियम से खरीदी कर सकेंगे। उनका ईंधन व समय बचेगा। भीड़ व संक्रमण की अाशंका से बचेगे। इसी प्रकार उड़ा, रेलवे काॅलाेनी, फाइल व अासपास के क्षेत्र
के लाेग मिडिल स्कूल मैदान से खरीदी कर सकेंगे। उन्हें भी यही सब बचत हाेगी। इन दाेनाें मैदानाें में पार्किंग की
पर्याप्त जगह है।

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