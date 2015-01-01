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कॅरियर गाइडेंस कार्यक्रम:वेबिनार में कॅरियर संवारने के दिए टिप्स

हरदाएक घंटा पहले
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  • शास. विवेकानंद कॉलेज में हुआ कॅरियर गाइडेंस कार्यक्रम

शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज में शुक्रवार को वेबिनार के जरिए विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत गाइडेंस कार्यक्रम हुआ। इसमें विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की उपलब्धता बताते हुए करियर संवारने के सरल टिप्स दिए गए।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राकेश सिंह परस्ते ने विद्यार्थियों को योजना का उद्देश्य बताया साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कभी भी किसी की देखा-देखी किसी विषय का चयन नहीं करना चाहिए। हमें उस विषय को चुनना चाहिए जिसमें हमारी गहरी रुचि है ऐसा करने से नतीजे ज्यादातर सकारात्मक और हमारे पक्ष में आने की संभावना बढ़ती है।

उन्होंने कहा व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रभारी प्राचार्य प्रभा सोनी ने कहा शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण है इसलिए इंसान में अच्छे बुरे की समझ विकसित होती है यह आज के समय में सबसे सशक्त हथियार है। उन्होंने शिक्षा की तुलना शेरनी के दूध के करते हुए कहा जो इसे पीता है वही दहाड़ता है अर्थात अपनी प्रतिभा का परचम लहराता है।

ग्रंथपाल बीके बिछिया ने विद्यार्थियों से कहा यदि मेहनत कोई भी अपनी आदत बना ले तो सफलता निश्चित हो जाती है। प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने सिविल सेवा बैंकिंग पटवारी तथा मेडिकल लाइन से संबंधित प्रश्न पूछे जिनका विशेषज्ञों ने जवाब दिया।

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