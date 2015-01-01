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ज्ञापन:एससी, एसटी संगठनों की चेतावनी, किसान काे मुआवजा नहीं दिया तो करेंगे आंदाेलन

हरदाएक घंटा पहले
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  • मामला गाेशाला बनाने आदिवासी किसान के खेत की गेहूं फसल बखरने का

जिले के सभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति युवा संगठनों व अन्य सामाजिक संगठनों ने गुरुवार काे सीएम व राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार काे दिया। इसमें चेतावनी दी कि जिस किसान के खेत की फसल बखरी है, उसे 3 दिन में 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ ताे सभी संगठन 3 दिन बाद प्रदेश व्यापी आंदाेलन करेंगे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के जिलाध्यक्ष राहुल पवारे ने ज्ञापन देते हुए कहा कि करनपुरा में आदिवासी किसान संतोष कलम की खड़ी फसल काे बुधवार काे राजस्व अमले ने तहसीलदार और जनपद पंचायत की सीईओ की माैजूदगी में बल पूर्वक बखर दिया। प्रशासन द्वारा गाेशाला बनाने की नाम पर आदिवासियों से जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने आराेप लगाया कि जिले में गरीब आदिवासियों के साथ लगातार भेदभाव का व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान की देखरेख में फसल बखर दी।ऐसे में अब उसके परिवार की गुजर बसर का संकट खड़ा हाे गया है।

एसे में प्रशासन द्वारा इस किसान काे 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाना चाहिए। साथ ही दाेषी अधिकारी-कर्मचारियाें पर केस दर्ज करना चाहिए। ऐसा न हाेने पर संगठन ने आंदाेलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देते समय आदिवासी छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष लाेकेश कलमे, सर्व आदिवासी महिला संगठन अध्यक्ष प्रमिला ठाकुर, आदिवासी युवा प्रभाग के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश इवने योगेश बिलारे जुगनू राखी करोची आदि माैजूद रहे।

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