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सम्मान समारोह:यादव समाज का सम्मान समारोह कल, प्रतिभाओं को शिक्षा रत्न, समाजसेवियों को सेवा शिल्पी सम्मान से नवाजा जाएगा

हरदाएक घंटा पहले
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  • श्रीकृष्ण यादव छात्रावास में रविवार को अन्नकूट के बाद होगा अायाेजन

प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर खेल और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का नाम गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं का यादव समाज रविवार को श्रीकृष्ण यादव छात्रावास मंदिर परिसर में सम्मान करेगा।

इसी मौके पर मंदिर निर्माण, सामूहिक विवाह सम्मेलन, धर्म जागरण, सामाजिक एकता और महिला शक्ति को एकजुट और जागरूक करने वाली मातृ शक्तियों तथा समाजसेवियों का भी सम्मान किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 2 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। आयोजन रविवार को दोपहर 12 बजे अन्नकूट उत्सव के बाद होगा।

अन्नकूट उत्सव में समाज के सभी लोग शामिल होंगे। इसमें खास बात यह रहेगी कि सभी लोग एक-एक व्यंजन अपने-अपने घर से बना कर लाएंगे। ट्रस्ट द्वारा बाजार से केवल फल की खरीदी की जाएगी, जिसे अन्नकूट उत्सव में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा।

इनका हाेगा सम्मान

डॉ. ओपी यादव ने बताया कि प्रतिभा सम्मान में कक्षा 10वीं व 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। खेल में उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाएं भी सम्मानित होंगी। 5 समाजसेवी सेवा शिल्पी सम्मान से नवाजे जाएंगे। 5 मातृ शक्तियों का सम्मान होगा, इसके अलावा 2 शिक्षकों का सम्मान होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर आयोजन किया जाएगा।

सम्मान समारोह के दौरान मनेगा अन्नकूट उत्सव, हाेगी महाआरती

समाजसेवी व सरकारी कॉलेज के रिटायर्ड प्राचार्य डॉ. ओपी यादव ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा पिछले 30 साल से लगातार प्रतिभा सम्मान और समाजसेवियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिससे धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, रचनात्मक कार्यों में समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़-चढ़कर रुचि लें। जिससे देश और प्रदेश में समाज का नाम रोशन हो। यादव ने बताया कि रविवार को मंदिर में अन्नकूट उत्सव बनेगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे आरती के साथ शुरू होगा। दोपहर 12 बजे महाआरती होगी, इसके बाद प्रसादी वितरण होगा।

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