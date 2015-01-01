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शुभ मुहूर्त:अनाज व्यापारियों का गादी का मुहूर्त कल दोपहर 2:30 बजे से

इटारसीएक घंटा पहले
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दिवाली के शुभ मुहूर्त का निर्णय

दी ग्रेन एंड ऑयल शीड मर्चेंट एसोसिएशन व न्यू ग्रेन एंड ऑयल फील्ड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्षों ने धर्म संघ इटारसी के ब्राह्मणों की सलाह पर दिवाली के शुभ मुहूर्त का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। शनिवार को गादी का मुहूर्त दोपहर 2:30 से 2:40 बजे तक रहेगा।

लक्ष्मी पूजन गोधूलि में शाम 5:15 से शाम 7:00 बजे तक होगी। दूसरा मुहूर्त शाम 7.40 से रात 10 बजे तक तय किया गया है। सोमवार 16 नवंबर को दूज पर बाजार का मुहूर्त सुबह 9:51 से सुबह 10:04 बजे तक रहेगा। मंडी में खरीदने का मुहूर्त सुबह 10:45 से सुबह 11:04 बजे तक रहेगा।

इटारसी में रेस्ट हाउस के पास चौपाटी स्थल में भी लगा पटाखा बाजार

इटारसी में पटाखा बाजार का दूसरा स्थल रेस्ट हाउस के बाजू में पुराने चौपाटी स्थल होगा। यहां गुरुवार को पटाखा दुकानें लग गईं। पहले प्रशासन ने फ्रेंड्स स्कूल मैदान में पटाखा बाजार तय किया था। यहां 146 दुकानों का लेआउट होने के बाद कई दुकानदार पटाखा दुकानें लगाने से वंचित हो गए थे। इनको पहले सूरजगंज का लाल मैदान सुझाया गया किंतु उक्त स्थल पर असहमति होने पर रेस्ट हाउस के बाजू की जगह दे दी गई। दो जगह पटाखा बाजार लगने से एक जगह भीड़ भी कम होगी।

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