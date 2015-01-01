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रेलवे:पुणे-बरौनी फेस्टिवल ट्रेन इटारसी स्टेशन पर रुकेगी

इटारसीएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो

पुणे-बरौनी फेस्टिवल ट्रेन भुसावल और जबलपुर के बीच इटारसी में 10 मिनट रुकेगी। पुणे-बरौनी जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस 15, 20 एवं 22 नवंबर (रविवार, शुक्रवार एवं रविवार) को पुणे स्टेशन से शाम 4.15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4.20 बजे इटारसी आएगी। सुबह 4.30 बजे इटारसी से प्रस्थान कर तीसरे दिन तड़के 3 बजे बरौनी जंक्शन स्टेशन पहुंचेगी।

बरौनी जंक्शन-पुणे सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस 17, 22 एवं 24 नवंबर ( मंगलवार, रविवार एवं मंगलवार) को बरौनी जंक्शन स्टेशन से सुबह 8.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7.25 बजे इटारसी आएगी। सुबह 7.35 बजे इटारसी से प्रस्थान कर रात 8.20 बजे पुणे स्टेशन पहुंचेगी।

स्टाॅपेज : अहमदनगर, मनमाड़, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, हाजीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर, एवं समस्तीपुर जंक्शन।

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