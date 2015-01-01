पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रवेश:पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए 16 नवंबर तक पंजीयन

इटारसीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
इंजीनियरिंग पाठयक्रम में प्रवेश

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय इटारसी में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग पाठयक्रम में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण में संस्था स्तरीय काउंसिलिंग की जानी है। प्रथम चरण की काउंसिलिंग में 131 विद्यार्थियों के चयन उपरांत शेष रिक्त सीटों पर की जाना है।

विद्यार्थी वेबसाइट www.dte.mponline.gov.in पर जाकर 16 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 19 नवम्बर को आयोजित होगी, इसके लिए मूल दस्तावेज एवं प्रवेश शुल्क के साथ संस्था में उपस्थित होना होगा। पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में ब्रांचवार रिक्त सीटों में मेकेनिकल इंजीनियरिंग में 16, इलेक्ट्रिकल इंजी. में 22, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियर में 31 एवं ईएंडटी इंजी. में 50 सीटें खाली हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें