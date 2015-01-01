पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतियोगिता:रोटरी क्लब ने धनतेरस पर कराई रंगोली स्पर्धा, 68 प्रतिभागी हुए शामिल

इटारसीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • सपना प्रथम, नीना, कुमकुम, निशा द्वितीय

रोटरी क्लब इटारसी ने धनतेरस पर रंगोली प्रतियोगिता की, इसमें लगभग 68 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष की रंगोली संदेश प्रधान रही। रंगोली के जरिए कोरोना से निपटने एवं मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सपना जैन, द्वितीय नीना, कुमकुम जैन एवं निशा भारद्वाज रहीं। तीसरे स्थान पर रानू जैन रहीं।

प्रोत्साहन पुरस्कार के रुप में हिना जैन, श्वेता अग्रवाल, खुशबू सोनी, प्रतीसा अग्रवाल एवं शालू अग्रवाल को सम्मानित किया गया। विजेताओं को पुरस्कार एसडीएम मदन रघुवंशी एवं विशिष्ट अतिथि मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने प्रदान किए। निर्णायक मंडल में विनीता जैन इटारसी, अंजली मिश्रा होशंगाबाद एवं तूलिका मैडम उत्तराखंड ने विशेष योगदान दिया।

मुख्य अतिथि एवं निर्णायक मंडल का स्वागत रोटरी अध्यक्ष रितेश माहेश्वरी एवं सचिव रितेश शर्मा ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक देवकीनंदन अग्रवाल, एड. दीपक जैन, सत्यम अग्रवाल, पंकज गोयल, सिद्धार्थ गोठी, दीपक अग्रवाल, नवनीत कोहली, विजय अग्रवाल, संदीप खंडेलवाल, ललित अग्रवाल, मोहन खंडेलवाल, दीपांशु अग्रवाल, संतोष सोनी, विवेक चांडक आदि सभी रोटरी सदस्य उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें