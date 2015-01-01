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धनतेरस की चमक:साेना-चांदी, तांबे के बर्तन की अच्छी खरीदारी, सर्दी के कारण इलेक्ट्रिक केटली और थर्मस की भी डिमांड

इटारसी/हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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सुबह से रात तक बाजार में चला खरीदारी का दौर
  • सुबह से रात तक बाजार में चला खरीदारी का दौर

काेराेना का डर भी धनतेरस के बाजार काे फीका नहीं कर सका लेकिन काेराेना के कारण बदली लाइफस्टाइल के लिए स्टीमर, इलेक्ट्रिक केटली जैसे सामान जमकर बिके। चाैक चाैराहाें पर लगी अस्थायी दुकानाें से लेकर बर्तन, कपड़ा, सर्राफा की स्थायी बड़ी दुकानाें पर भीड़ रही। इलेक्ट्राॅनिक्स और बर्तन की खरीदी में गृहणियाें का रुझान रहा। वाहन खरीदी का भी क्रेज रहा।

व्यवसायी साेनू मित्तल ने बताया सुरक्षित आवागमन के लिए चारपहिया वाहन की इंक्वायरी भी ज्यादा हुई। धनतेरस के दिन दिनभर काउंटर से करीब 250 लाेगाें ने नई और पुरानी गाड़ी पर फाइनेंस और स्कीम काे लेकर पूछताछ की। कुछ एडवांस बुकिंग भी हुई है।

बाजार में 1 रुपए से 300 रुपए नग तक का दीया : बाजार में मिट्टी के दियाें की मांग रही। बसंत प्रजापति ने बताया सांचे से बने डिजाइनर दिए पसंद किए जा रहे हैं। मिट्टी के सामान्य दिए एक रुपए के दाे और 70 रुपए सैकड़ा हैं। डिजाइनर दिए 5 रुपए नग से लेकर 300 रुपए नग तक हैं। घराें की सजावट के लिए सांचे से बने रंगीन पसंद किए जा रहे हैं। दियाें के साथ मिट्टी का सजावटी सामान भी जमकर खरीदा जा रहा है।

बर्तन बाजार में नहीं बिका पुराना सामान: बर्तन बाजार में धनतेरस पर राैनक रही। व्यवसायी कैप्टन करैया ने बताया धनतेरस पर तांबे, स्टील के बर्तन के साथ प्रतिमाओं की खरीदी का क्रेज है।

स्टीमर और गर्म पानी की मशीन की बिक्री बढ़ी: त्याेहार के साथ माैसमी और बदलती जरूरतें पूरी करने का सामान इलेक्ट्राॅनिक्स की दुकानाें पर खूब बिका। व्यवसायी मुकेश मिहानी ने बताया स्टीमर, गर्म पानी की मशीन, थर्मस, ऑफिसाें में चाय और गरम पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटली, गीजर, गर्म और ठंडा पानी देने वाली स्वीच मशीन जैसे सामान पसंद किए गए।

यह भी दिखा बदलाव

1. कपड़ा बाजार में दीवाली के साथ देवउठनी एकादशी के बाद हाेने वाले शादी विवाह के लिए भी खरीदी हाे रही है।

2. धनतेरस के शुभ मुहूर्त में सर्राफा बाजार में वैवाहिक खरीदी हुई। वजनी अाैर ठाेस गहनाें की जगह लाइट वेट आभूषण लिए गए।

3. पारंपरिक रूप से प्याेर गाेल्ड और चांदी खरीदने वालाें ने खरीदी ताे की पर वजन कम हाे गया।

4. ठाेस सिक्के की बजाय साेने और चांदी के पतरे के नाेट खरीदे गए।

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