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युवक रहस्यमय ढंग से लापता:ऑर्डनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा लापता, नहर किनारे मिले कपड़े, रात में घर से टहलने निकला था अभिनेष

इटारसी2 घंटे पहले
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ऑर्डर्नेंस फैक्ट्री के रिटायर्डकर्मी का 31 वर्षीय पुत्र अभिनेश महालहा रहस्यमय ढंग से लापता है। युवक की टीशर्ट, स्वेटर और सैंडल घर से एक किमी दूर नहर किनारे मिले हैं। परिजनों ने चांदौन गांव से 50 किमी दूर सिवनी मालवा तक नहर छान मारी पर 24 घंटे बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया है।

पथरौटा पुलिस ने घर से युवक का मोबाइल और नहर किनारे से कपड़े व सैंडल बरामद किए हैं। चांदौन निवासी ब्रजकिशोर महालहा रिटायर होने के बाद खेती करते हैं। उनका पुत्र लालू उर्फ अभिनेश महालहा 15 दिन पहले ही चैन्नई से घर आया था।

भोपाल से इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई करने के बाद अभिनेश चैन्नई की एक कंपनी में जॉब कर रहा था। इटारसी आने के बाद वह दो दिन के लिए इंटरव्यू देने कानपुर भी गया था।

परिजनों ने नेशनल हाईवे पर पथरौटा थाने में अभिनेश महालहा की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल देखा। वहां से कपड़े व सैंडल उठाए। घर से अभिनेश का मोबाइल फोन भी जांच के लिए पुलिस ले गई है। अविनेश अविवाहित था। पुलिस उसके इनकमिंग व आउटगोइंग कॉल की जांच करेगी।

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